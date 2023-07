Belg Philipsen wint derde etappe van Tour de France in de sprint

Jasper Philipsen heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. De 25-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck was na 193,5 kilometer tussen Amorebieta-Etxano in het Spaanse Baskenland en Bayonne in Frankrijk de snelste van de eerste massasprint in deze Tour. Hij bleef de Duitser Phil Bauhaus en de Australiër Caleb Ewan voor. Fabio Jakobsen werd vierde, Dylan Groenewegen achtste.

Voor Philipsen is het de eerste etappezege in deze Tour de France. De Belg won vorig jaar twee ritten in de Tour waaronder de afsluitende etappe in Parijs. Het is de zevende overwinning van 2023 voor de sprinter van Alpecin-Deceuninck.

De gele trui blijft in handen van Adam Yates. De Brit van UAE Team Emirates heeft 6 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Tadej Pogacar en op zijn broer Simon Yates.

Meteen na de start van de laatste etappe die vanuit Spanje begon, vertrokken de Amerikaanse drager van de bollentrui Neilson Powless en de Fransman Laurent Pichon uit het peloton. Het tweetal kreeg binnen enkele kilometers 1 minuut voorsprong en dat liep op naar maximaal zo’n 3 minuten. De winnaar van de tweede etappe, Victor Lafay, ontsnapte ook nog even uit het peloton om bij de tussensprint punten te pakken voor zijn groene puntentrui.

Powless pakte op de vier beklimmingen zijn punten voor de bergtrui en liet zich met nog zo’n 80 kilometer voor de boeg afzakken. Pichon ging in zijn eentje nog even door. Het peloton haalde de Fransman van Arkéa-Samsic bij met nog 37 kilometer te gaan.

De klassementsrenners kregen een rustige dag. Het tempo van de koplopers en het peloton lag heel lang laag. Pas in de afdaling van de paar klimmetjes op zo’n 20 kilometer van Bayonne ging het tempo fors omhoog. In de finale met veel rotondes kwam de sprinttrein van Philipsen pas laat voorop, maar met onder anderen Mathieu van der Poel werd de sprinter naar voren gebracht en hij begon de sprint met Wout van Aert naast hem. De Belg van Jumbo-Visma kwam in de sprint vlak naast de boarding en hield het daarna voor gezien. Hij werd vijfde.

Philipsen moest vervolgens lang wachten voordat hij definitief kon juichen. De jury deed er heel lang over om de situatie tussen Philipsen en Van Aert te beoordelen, maar wees de ploeggenoot van Van der Poel alsnog als etappewinnaar aan.