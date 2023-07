Sprinter Philipsen zat lang in spanning over etappezege

Sprinter Jasper Philipsen moest lang wachten voordat hij zijn etappezege in de Tour de France echt kon vieren. De Belg kwam als eerste over de finish in Bayonne, maar de jury deed er lang over om de beelden te bekijken of Philipsen landgenoot Wout van Aert wellicht had gehinderd in de sprint. Na zo’n tien minuten kon de renner van Alpecin-Deceuninck nog eens juichen.

“Ik wist het niet zeker. Ze hebben het lang spannend gemaakt”, zei een opgeluchte Philipsen nadat hij zich definitief de ritwinnaar mocht noemen. “De sprint was heel spannend. Er zijn geen cadeaus en iedereen gaat er vol voor. Ik ben heel blij met het optreden van onze ploeg met een geweldige ‘lead-out’ van Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel en dat ik het vol kon houden tot aan de streep.”

Philipsen kwam in de laatste 100 meter heel dicht bij Van Aert. “Ik probeerde in de kortste weg naar de finishlijn te gaan”, zei hij daarover. Tegen Sporza vertelde de sprinter dat hij had verwacht dat het ’tricky’ zou zijn in de flauwe bocht op het einde. “Ik zou gek geworden zijn als ze die overwinning hadden afgepakt.”