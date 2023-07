Wielrenner Van Aert neemt teamgenoten Jumbo-Visma niets kwalijk

Wielrenner Wout van Aert neemt niemand iets kwalijk dat hij zondag naast de zege greep in de tweede etappe van de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma reageerde na de rit boos en smeet zijn bidon weg, ook gaf hij geen interviews. “Ik was zelf super teleurgesteld dat ik net naast de zege greep”, zei hij voor de start van de derde etappe bij de NOS. “Ik had even tijd nodig om dat te aanvaarden, maar er was niets aan de hand.”

Jumbo-Visma zat met vier renners in de kopgroep, maar slaagde er niet in de Fransman Victor Lafay, die demarreerde in de slotkilometer, op tijd terug te halen. Na afloop was er kritiek dat kopman Jonas Vingegaard niet had meegeholpen in de reactie op de aanvallen. “Bij ons ging het daar niet de hele avond over”, zei Van Aert. “We hebben erover gepraat wat we beter hadden kunnen doen. Maar dat doen we trouwens altijd. Zo kijken we altijd na nederlagen wat we anders hadden kunnen doen.”

“Ik neem niemand iets kwalijk”, zei Van Aert. “Jonas had misschien iemand kunnen terughalen, dat besefte hij ook al eerste. Maar dat is ook met de wetenschap van nu. Pakken we Lafay wel terug, dan is het de perfecte situatie. Achteraf is het mooi wonen zoals jullie dat zeggen.”