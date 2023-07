Schaafwonden voor Jakobsen na val in sprint vierde rit Tour

Fabio Jakobsen heeft bij zijn val anderhalve kilometer voor de finish van de vierde etappe van de Tour de France vooral schaafwonden opgelopen. Dat zei Patrick Lefevere, manager van wielerploeg Soudal Quick-Step. Jakobsen ging in de finale hard onderuit, maar kon met een gescheurd shirt nog wel over de finish rijden. “Hij heeft schaafwonden aan zijn elleboog, schouder en rug”, aldus Lefevere tegen de Belgische zender Sporza.

Er gingen meerdere renners onderuit, maar dat verraste Lefevere niet. “Met zoveel sprinters bij elkaar is het onvermijdelijk dat er gevallen wordt.” Volgens de ploegmanager was de situatie lastig in de slotfase. “Julien Alaphillippe wilde Fabio naar voren brengen, maar dat ging niet makkelijk. Fabio keek of hij alleen kon opschuiven en toen kwam net Van der Poel met Philipsen naar rechts. Hij reed toen tegen zijn voorwiel of Fabio tegen zijn achterwiel.”

Philipsen bezorgde zijn ploeg de tweede overwinning op rij.