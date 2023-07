Nieuwe geletruidrager Hindley kan het amper geloven

Jai Hindley zat woensdag in de eerste Pyreneeënrit in de Tour de France mee met een grote groep die na zo’n 30 kilometer was weggereden uit het peloton. “Het was niet het plan, maar het was een mooie groep en ik had er plezier in”, vertelde de Australiër van Bora-hansgrohe na afloop van de vijfde etappe. Die leverde hem niet alleen ritwinst maar ook, ten koste van de Brit Adam Yates, de gele trui op.

“Het is ongelooflijk, ik weet amper wat ik moet zeggen”, vertelde de 27-jarige renner, die vier jaar voor Sunweb en opvolger DSM reed en vorig jaar de Giro d’Italia won. “Mijn ploegleiders waren druk aan het schreeuwen in mijn oortje. Ik verstond het niet goed, maar ik had wel door dat ik op weg was naar het geel.”

Hindley kwam in Laruns alleen aan met een voorsprong van een halve minuut op een eerste achtervolgende groep met de Deen Jonas Vingegaard, de Tourwinnaar van vorig jaar. Na het roze in de Giro had hij nu het geel in de Tour te pakken. “Ik wist vooraf niet wat ik moest verwachten van de Tour, het is mijn eerste. Het is moeilijk om vooraf je ambities te bepalen. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen. Ik ben vooral dankbaar voor alle mensen die mij steunen: de ploeg, mijn vriendin en mijn familie met name.”