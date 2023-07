Red Bull met Verstappen op jacht naar 35 jaar oud record McLaren

Het Formule 1-team van Red Bull kan komend weekeind in de Grote Prijs van Groot-Brittannië het 35 jaar oude record van elf overwinningen op rij evenaren. Dat record uit 1988 staat op naam van McLaren met de coureurs Ayrton Senna en Alain Prost.

Red Bull heeft inmiddels tien races op rij gewonnen, met acht zeges voor Max Verstappen en twee voor Sergio Pérez, De triomftocht begon eind vorig jaar in Abu Dhabi en strekt zich tot dusverre uit tot en met de Grote Prijs van Oostenrijk afgelopen weekeinde.

Verstappen is de aangewezen coureur om het record te pakken. De tweevoudig wereldkampioen won de laatste vijf races en heeft na negen grands prix al een voorsprong van 81 punten op zijn eerste achtervolger, zijn Mexicaanse teamgenoot Pérez. De Nederlander won echter nog nooit op Silverstone. Vorig jaar eindigde hij als zevende, omdat hij met een kapotte onderkant van zijn auto geen topsnelheid kon maken.

“We hebben sinds Mark Webber in 2012 hier niet meer gewonnen, dus we hebben Silverstone voor dit jaar aangekruist op de kalender”, zegt teambaas Christian Horner van Red Bull. “Maar wie weet welke obstakels we tegenkomen. Dat hebben we vorig jaar kunnen zien.”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is met acht zeges recordhouder in de Britse grand prix. Hij heeft voor het laatst een grand prix gewonnen in 2021 (Saudi-Arabië).