Bondscoach waterpolosters vreest overbelasting in olympisch jaar

Bondscoach Evangelos Doudesis van de Nederlandse waterpolovrouwen maakt zich zorgen het overvolle programma van de nationale ploeg in het olympische jaar. Voor het team staan vanaf half juli de wereldtitelstrijd in het Japanse Fukuoka op het programma. In januari volgt het EK in Israël en een maand daarna spelen de vrouwen opnieuw om de mondiale titel in Doha en dan volgen in de zomer van 2024 de Spelen in Parijs.

“Het seizoen is ontzettend lang voor de speelsters. Dat is niet gezond. De meesten komen daarnaast ook nog voor een buitenlandse club in actie. We werken goed met de clubs samen, maar dit is echt te veel voor iedereen. Je moet je ook afvragen hoeveel waarde een titel zo nog heeft. Natuurlijk proberen we hier zo goed mogelijk mee om te gaan, maar ik vrees fysieke overbelasting”, aldus de in Griekenland geboren trainer.

Door de coronacrisis moest er geschoven worden met de titeltoernooien. Daardoor zit er maar zes maanden tussen dit WK in Japan en de volgende editie in februari in Doha. De vrouwen nemen de twee toernooien echter serieus omdat bij de mondiale toernooien toegangsbewijzen voor de Spelen te verdienen zijn. De twee finalisten in Fukuoka plaatsen zich voor Parijs 2024. Bij de Europese titelstrijd ligt één ticket klaar en in Doha de laatste twee. “De kwalificatie is moeilijker dan een medaille winnen bij de Spelen”, weet Doudesis. “Maar ik ben er zeker van dat we Parijs gaan halen. Ik weet wat we kunnen. Het is ons doel om bij dit WK de finale te halen.”

Doudesis heeft na een goede voorbereiding vertrouwen in zijn ploeg. Oranje eindigde vorige maand als tweede in World Cup Super Final. “Dit is de meest volwassen versie van het team in de afgelopen twintig jaar. De vrouwen zijn de afgelopen jaren sneller en sterker geworden. Met Hongarije, de VS en Spanje horen wij bij de toplanden en dat willen we laten zien.”

Nederland begint de wereldtitelstrijd op 16 juli tegen Spanje. Kazachstan en Israël zijn de andere tegenstanders in de groepswedstrijden. Vorig jaar eindigde Oranje als derde.