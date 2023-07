Jumbo-Visma-ploegleider Maassen: Pogacar geeft nooit op

De winst die Jonas Vingegaard woensdag in de vijfde etappe van de Tour de France boekte op zijn concurrent Tadej Pogacar werd in het Jumbo-Visma-kamp tevreden begroet. Maar een vingerwijzing dat de Tour met een oppermachtige Deen niet spannend gaat worden zag zijn ploegleider Frans Maassen niet. “Pogacar geeft nooit op, vandaag is het misschien wel andersom. En er kan nog zo veel gebeuren. De Tour is nooit gereden. De derde week is sowieso heel anders dan de eerste week”, zei hij bij tv-zender Sporza voor de start van de zesde rit.

Vingegaard pakte woensdag in de eerste serieuze bergetappe meteen een minuut op Pogacar. Dat deed de Deen met een aanval achter koploper en latere ritwinnaar Jai Hindley, die mee was in een vroege ontsnapping en de gele trui veroverde.

“Het was best tricky met Hindley vooruit, vonden wij. Maar Jonas zei dat hij er geen enkel probleem mee had”, vertelde Maassen. “Jonas voelde zich goed, maar we waren toch verrast dat hij hier de boel al liet ontploffen.”