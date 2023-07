Verstappen hoopt op eerste zege op Silverstone

Max Verstappen heeft er veel voor over om zondag op het circuit van Silverstone te winnen. Hoewel het hoofdkwartier van het team in Milton Keynes ligt, was de regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand er nog nooit succesvol. “Soms heb je een beetje pech. Maar we weten dat onze auto waarschijnlijk beter en competitiever is dan vorig jaar. Dus ik kijk uit naar het weekend en hoop op een goed resultaat.”

Verstappen miste vorig jaar de winst omdat hij problemen had met zijn auto. In 2021 crashte hij. De zege zou zondag extra glans krijgen. Red Bull kan het 35 jaar oude record van elf overwinningen op rij evenaren. Dat record uit 1988 staat op naam van McLaren met de coureurs Ayrton Senna en Alain Prost. De Nederlander geniet van de overmacht van zijn team, maar weet ook dat de concurrentie er alles aan doet om het verschil kleiner te maken.

“We hebben een geweldige start van het jaar gehad en we begrijpen onze auto elke race beter en beter – wat we willen en wat we nodig hebben. Maar we staan ‚Äč‚Äčniet stil. Andere teams praten misschien wat meer over updates en grotere upgrades, maar ook wij blijven bezig om voorop te blijven. Maar het is wel een goed teken dat we meer hebben gedaan dan de concurrentie. We hebben nog steeds een goede marge.”

Verstappen boekte vorige week in de GP van Oostenrijk zijn vijfde overwinning op rij. “Natuurlijk is het verschil op sommige circuits wat groter dan op andere, maar over het algemeen hebben we een sterk basispakket en het is aan ons om ervoor te zorgen dat we er elk weekend al het potentieel uit halen.”