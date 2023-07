Alcaraz moet tegen Jarry hard werken voor plek in vierde ronde

Carlos Alcaraz heeft zich op Wimbledon geschaard onder de laatste zestien tennissers. De Spaanse nummer 1 van de wereld ondervond in de derde ronde flink wat tegenstand van de Chileen Nicolas Jarry. Alcaraz won na bijna vier uur spelen met 6-3 6-7 (6) 6-3 7-5.

Alcaraz hoefde in zijn vorige twee partijen op Wimbledon geen set af te staan. Voor een plek in de kwartfinale neemt de 20-jarige tennisser het op tegen de Duitser Alexander Zverev of de Italiaan Matteo Berrettini.

Vorig jaar strandde Alcaraz, die vorig jaar de US Open op zijn naam schreef, in de vierde ronde tegen de Italiaan Jannik Sinner. Op Roland Garros verloor Alcaraz vorige maand in de halve eindstrijd van de Serviër Novak Djokovic.