Van der Poel: we misten frisheid in lastige finale

Mathieu van der Poel lanceerde in de achtste etappe van de Tour de France opnieuw de sprint van zijn Belgische teamgenoot Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck. Die kon het na drie eerdere ritzeges deze keer niet afmaken met een overwinning. De drager van de groene puntentrui eindigde als tweede achter de Deen Mads Pedersen.

“We wisten dat het een heel lastige aankomst was, zeker met deze finale”, zei Van der Poel. “Ik denk dat de benen van Jasper ook een beetje volliepen, wat met deze finale niet onlogisch is. Het ging weer redelijk perfect in de sprint. Ik zette Jasper af in het wiel van Mads, die van heel ver aanging. Maar we weten dat hij dat kan. Ik denk dat Jasper een tikkeltje frisheid miste in de finale.”

Van der Poel verbaasde dat ook niet. “Het was een enorm zware wedstrijd. Mijn benen liepen ook vol toen ik de lead-out deed”, zei hij over zijn sprintvoorbereiding van Philipsen.