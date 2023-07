Verstappen wil na achtste zege weten wat er misging bij de start

Max Verstappen sprak niet van een gemakkelijke overwinning bij de GP van Groot-Brittannië, zeker na zijn “verschrikkelijke start”, maar hij was wel blij met de elfde overwinning van Red Bull op rij. “Dat is behoorlijk indrukwekkend, maar het was zeker niet een rechttoe rechtaan-zege”, zei hij na zijn achtste overwinning van het seizoen.

“Ik had een verschrikkelijke start”, keek Verstappen terug op zijn start op Silverstone waarbij hij zijn leidende positie verspeelde aan de Brit Lando Norris. “Afgelopen donderdag was ik bij een marketing-event aan het ‘driften’ met de wagen, dat deed ik nu ook met de start. We moeten daar echt naar kijken waarom dat gebeurde, want de vorige starts waren veel beter.”

Verstappen nam de koppositie in de vijfde ronde weer terug, maar was nog niet van Norris af. “Hij was heel snel en ook toen ik hem voorbijging, kwam hij weer terug. Hij had echt veel snelheid. Na de safetycar op de zachte banden was het lastiger om de wagen goed te houden, maar het gat bleef 3 seconden.”

Voor de Grote Prijs van Hongarije over twee weken verwacht Verstappen dat de wagen weer beter is. “In Hongarije hebben we ook nog een update. Ik hoop dat we dan weer een stap kunnen zetten”, zei hij bij Viaplay.

Red Bull-teambaas Christian Horner sprak van een grote dag voor het team dat met de elfde zege op rij de succesreeks van McLaren uit 1988 evenaarde. “Max was weer briljant en het hele team was top. We hebben de reeks van McLaren geëvenaard. Een geweldige prestatie van het hele team.”