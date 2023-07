Tsitsipas uitgeschakeld in de vierde ronde van Wimbledon

Stefanos Tsitsipas is uitgeschakeld in de vierde ronde van Wimbledon. De als vijfde geplaatste Griekse tennisser liet zich in de derde ronde verrassen door de Amerikaan Christopher Eubanks. De nummer 43 van de wereld versloeg Tsitsipas met 3-6 7-6 (4) 3-6 6-4 6-4.

Eubanks kwam met een toernooizege op zak naar het grandslamtoernooi in Londen. Hij pakte zijn eerste titel bij het grastoernooi in Mallorca. Hij debuteert dit jaar op de All England Club, maar lijkt niet onder de indruk van de bijzondere ambiance op Wimbledon. In de tweede ronde schakelde hij al de als twaalfde gerangschikte Brit Cameron Norrie uit.

Tsitsipas presteerde dit jaar goed op de grandslamtoernooien. Bij de Australian Open haalde hij de finale en op Roland Garros bereikte hij de laatste acht. Maar op Wimbledon kwam hij nooit verder dan de vierde ronde. Vorig jaar lag hij er al een ronde eerder uit. In de vijfde set kreeg hij bij een stand van 5-4 voor Eubanks nog wel de kans om terug te breken. Maar hij benutte de mogelijkheden niet. Eubanks maakte de partij met 6-4 af.