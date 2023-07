Djokovic twee zeges af van 24e grandslamtitel na zege op Roeblev

Novak Djokovic is nog maar twee zeges verwijderd van zijn 24e grandslamtitel. De nummer 2 van de wereld versloeg in de kwartfinales van Wimbledon de Rus Andrej Roeblev, die vijf plekken lager staat, met 4-6 6-1 6-4 6-3.

Djokovic had 2 uur en 48 minuten nodig om zich te ontdoen van Roeblev. Na het verlies van de eerste set verhoogde de Serviër zijn niveau en een half uur later had hij de stand in evenwicht gebracht.

In de derde set plaatste Djokovic bij 2-2 de beslissende break. Bij een 5-4-voorsprong benutte hij na een lange game pas zijn vijfde setpunt. In het restant kwam Djokovic geen moment meer in de problemen en hij benutte na bijna 3 uur zijn tweede wedstrijdpunt, op de service van Roeblev.

“Er zaten geweldige rally’s tussen en Andrej speelde met een hoge intensiteit. Dat merkte je ook aan zijn harde kreunen, het was bijna angstaanjagend”, zei Djokovic na afloop. “Hij is al een paar jaar een vaste waarde in de top 10 en ik wil hem feliciteren met een geweldig toernooi.”

Voor Djokovic (36), al ruim tien jaar lang ongeslagen op het Centre Court van Wimbledon, was het de tweede keer tijdens deze editie van het grandslamtoernooi in Londen dat hij een set verloor. Maandag stond hij tegen de Pool Hubert Hurkacz de derde set af. Ook toen zegevierde hij in een viersetter.

In de halve eindstrijd neemt Djokovic het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, van wie hij vorig jaar in de kwartfinales in vijf sets won. Djokovic stond in dat duel met 2-0 in sets achter. “Alle tennissers willen in een positie verkeren dat iedereen van ze wil winnen. Dat is een voorrecht. De druk is groot iedere keer dat ik hier speel, maar ik geniet daarvan”, aldus de titelhouder. “Ik weet dat ze willen stunten tegen me, maar dat gaat nu nog niet gebeuren.”

Op 7 juli 2013 verloor Djokovic, die aast op zijn vijfde titel op een rij in Londen, voor het laatst een wedstrijd op de hoofdbaan van Wimbledon. Hij moest toen in de finale zijn meerdere erkennen in Andy Murray.