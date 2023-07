Kunstrijdsters moeten weer zelf trainen door bezuinigingen KNSB

Schaatsbond KNSB heeft de plannen rondom het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden (NTK) in Heerenveen door een bezuinigingsronde bijgesteld. Waar de kunstrijdsters sinds september 2022 met een coach voltijds in Thialf trainden, moeten ze nu weer met een eigen coach en in eigen omgeving aan de slag.

“We waren, en zijn nog steeds ambitieus in onze plannen, maar de financiële uitdagingen binnen de bond maken het noodzakelijk onze koers aan te passen en er een zogenoemd hybride model van te maken”, zegt Niki Wories, disciplinemanager kunstrijden bij de KNSB tegen de website Schaatsen.nl.

Aljona Savchenko vertrok dit voorjaar al na 10 maanden als bondscoach. Toen het budget werd gekort was het volgens Wories onmogelijk iemand van hetzelfde niveau vast te leggen. Van de vijf kunstrijdsters die in Heerenveen trainden zijn er nog twee over. Zij moeten weer met een eigen coach gaan trainen.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB wil het trainingscentrum met centrale trainingen deels in stand houden. “We gaan de komende periode hard aan de slag om – binnen de huidige financiële mogelijkheden – meermaals gezamenlijk te kunnen trainen met talenten in het kunstrijden”, zegt hij.