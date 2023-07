Spanjaard Bilbao verlengt bij Bahrain Victorious dag na Tourzege

Pello Bilbao heeft een dag na zijn etappezege in de Tour de France zijn contract verlengd bij wielerploeg Bahrain Victorious. De 33-jarige Bask ligt nu tot en met 2026 vast bij de ploeg waar ook Wout Poels voor rijdt. Bilbao won dinsdag in Issoire de sprint van een kopgroep van zes renners.

Israel РPremier Tech maakte gebruik van het goede Tour-optreden van zijn renner Krists Neilands dinsdag om een contractverlenging aan te kondigen. De 28-jarige Let verlengde zijn aflopende verbintenis met drie jaar. Neilands rijdt al zijn hele professionele carri̬re, sinds 2017, voor Israel РPremier Tech.

Neilands ging er dinsdag op de laatste klim vanuit een kopgroep op ruim 20 kilometer voor de streep vandoor. Hij bouwde een serieuze voorsprong op, maar werd 3 kilometer voor het einde alsnog bijgehaald.

“De ploeg is een grote familie”, reageert Neilands. “Ik wil met het team blijven doorgaan op de ingeslagen weg. We hebben al veel bereikt, maar er kan nog veel meer.” De Let staat op negen zeges en schreef onder meer een keer de Ronde van Hongarije op zijn naam.