IOC nodigt Rusland en Belarus voorlopig niet uit voor Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Rusland en Belarus geen uitnodiging gestuurd voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Beide landen zijn voorlopig geschorst vanwege de oorlog in Oekraïne.

Alle nationale olympische comités ontvangen ruim een jaar voor aanvang van de Spelen traditioneel een uitnodiging van het IOC. Guatemala, dat momenteel geschorst is, krijgt voorlopig ook geen invitatie.

De deadline voor deelname aan de Spelen van Parijs verstrijkt normaal gesproken op 26 juli. Maar de verwachting is dat het IOC voorlopig geen beslissing neemt over de komst van atleten uit Rusland en Belarus naar de Spelen in de hoofdstad van Frankrijk.

Het IOC zou graag zien dat individuele atleten uit Rusland en Belarus wel aan de Spelen in Parijs mogen deelnemen. Verschillende internationale bonden, zoals de internationale atletiekunie, zijn daar geen voorstander van.