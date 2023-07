Izagirre houdt Tour met ritwinst in Baskische sferen

Ion Izagirre won zeven jaar na zijn succes in Morzine opnieuw een etappe in de Tour de France. De 34-jarige Spanjaard van wielerploeg Cofidis was er eindelijk in geslaagd deel uit te maken van een ontsnapping die tot het einde stand hield. De laatste 30 kilometer reed hij alleen richting finishplaats Belleville-en-Beaujolais. “Het is ongelooflijk, ik had het al zo vaak geprobeerd”, sprak hij gelukzalig.

Het is met name voor de Basken een bijzondere Tour de France. Het Grand D├ępart was in Bilbao en de Bask Pello Bilbao bezorgde Spanje dinsdag voor het eerst in vijf jaar weer een ritzege in de Tour. Twee dagen later was het opnieuw een Bask, die na een knappe solo mocht juichen. “Het was een zware dag. Het was zo moeilijk om in de juiste ontsnapping te zitten, maar toen het eenmaal zo ver was zaten we bovendien met Guillaume Martin met twee renners van Cofidis vooraan”, keek Izagirre (34) terug op het koersverloop na een hectische dag.

Zijn aanval plaatste hij 2 kilometer onder de top van de Col de la Croix Rosier. “Het was nog ver maar ik heb mijn voorsprong kunnen behouden. Het was zaak uit het zicht van mijn achtervolgers te blijven. Er spookten heel wat dingen door mijn hoofd in de laatste kilometers. Het is heel emotioneel na die start in Baskenland en de ritzege van Pello. Mooi dat ik dat nu een vervolg heb kunnen geven.”