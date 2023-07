Spaanse renner De La Cruz moet Tour verlaten na val

De Spaanse wielrenner David De La Cruz heeft de Tour de France in de twaalfde etappe na een val moeten verlaten. De renner van Astana kwam vroeg in de rit in een afdaling ten val samen met de Fransman Quinten Pacher. Die stapte wel weer op de fiets, De La Cruz werd per ambulance afgevoerd.

De La Cruz (34) stond 36e in het algemeen klassement. Hij is na de Brit Mark Cavendish en de Spanjaard Luis León Sánchez al de derde renner van Astana die de Tour heeft moeten verlaten. Hij is de negende uitvaller in deze Tour.