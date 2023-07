Tennissters Jabeur en Vondrousova naar finale van Wimbledon

Tennissters Ons Jabeur en Marketa Vondrousova strijden zaterdag in de finale van het vrouwen enkelspel om de winst op Wimbledon. De verliezend finaliste van vorig jaar uit Tunesië rekende in de halve eindstrijd af met de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus. Vondrousova klopte Elina Svitolina, die wordt gecoacht door Raemon Sluiter.

Jabeur, als zesde geplaatst, zegevierde met 6-7 (5) 6-4 6-3. Ze knokte in de tweede set terug na een achterstand van 4-2. De ongeplaatste Vondrousova, nummer 42 van de wereld, had tegen Svitolina wel aan twee sets voldoende: 6-3 6-3. Ze nam in de tweede set een voorsprong van 4-0 en liet haar zege niet echt meer in gevaar komen.

Jabeur verloor vorig jaar van Jelena Rybakina in de finale van Wimbledon. Ze nam eerder deze week in de kwartfinale revanche op de speelster uit Kazachstan. Sabalenka strandde in 2021 ook in de halve finales van Wimbledon. Vorig jaar was ze er niet bij, omdat tennissers uit Rusland en Belarus toen niet mochten deelnemen na de inval van Rusland in Oekraïne eerder dat jaar. Ze won begin dit jaar wel de Australian Open.

Jabeur genoot van de steun van het publiek. “Daardoor kon ik me nog terugvechten”, zei ze. “Hopelijk is iedereen er in de finale weer bij. Het was een heel zware wedstrijd voor me. Het had niet veel gescheeld of ik had nu naar huis gemoeten.” Vondrousova benadrukte dat ze vooral heel erg zenuwachtig was tijdens haar halve eindstrijd. “Dat ging ook niet over bij een voorsprong van 4-0 in de tweede set”, stelde ze. “Daarom liet ik haar denk ik ook nog even terugkomen.”

Svitolina strandde vier jaar geleden ook in de halve finales van Wimbledon. De Oekraïense schakelde eerder deze week Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, uit in de kwartfinales. De pupil van trainer Sluiter was op het Londense gras in drie sets te sterk voor de Poolse favoriete.