Alcaraz laat Medvedev kansloos en treft Djokovic in finale

Carlos Alcaraz heeft zich voor het eerst verzekerd van een finaleplaats op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld liet bij de laatste vier de Rus Daniil Medvedev in een uur en 49 minuten kansloos: 6-3 6-3 6-3.

De als eerste geplaatste Spanjaard maakte het op sensationele wijze af. Na een lange rally waarin beiden elkaar van hoek naar hoek stuurden besloot de winnaar het duel met een harde cross geslagen forehand bij het net.

Na de eerste twee sets in iets meer dan een uur gewonnen te hebben, kwam Alcaraz in de derde set met 3-0 voor. Door een aantal slordigheden van de Spanjaard wist Medvedev de achterstand van een break ongedaan te maken. Er volgden vier servicebreaks op een rij, maar op 5-3 maakte Alcaraz het op zijn eerste wedstrijdpunt af.

“Hij heeft gevochten tot de laatste bal. Ik moest agressief blijven spelen en mezelf zijn, dat was de sleutel om de wedstrijd af te maken”, zei de beste tennisser van dit moment. Hij sloeg 27 winners en maakte slechts 17 onnodige fouten.

Alcaraz neemt het zondag in de finale op tegen Novak Djokovic, die eerder op de dag de Italiaan Jannik Sinner in drie sets versloeg. Het is de eindstrijd waar door menigeen sinds de loting al op werd gehoopt, temeer omdat hun laatste onderlinge duel uitdraaide op een anticlimax. In de halve finale van Roland Garros werd Alcaraz getroffen door een krampaanval.

“Iedereen weet wat voor een legende hij is. Het gaat heel, heel moeilijk worden, maar ik ga vechten en geloof in mezelf. Het is een zware uitdaging, maar ik ben er klaar voor. Ik droomde er altijd van om een finale op deze baan te spelen. We gaan ervoor en zien wel wat er gebeurt.”

Voor de 20 jaar oude Alcaraz wordt het pas zijn tweede grandslamfinale. In 2022 won hij de US Open. De zestien jaar oudere Djokovic plaatste zich al voor zijn 35e eindstrijd op een grand slam.

De winnaar van het duel tussen Djokovic en Alcaraz is vanaf maandag de nummer 1 van de wereld.