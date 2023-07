Vondrousova wint als eerste ongeplaatste speelster Wimbledon

Tennisster Marketa Vondrousova heeft voor een unicum gezorgd in de finale van Wimbledon. De 24-jarige Tsjechische won als eerste ongeplaatste speelster in het zogenoemde open tijdperk de titel op het Londense gras. Ze versloeg in de eindstrijd de Tunesische Ons Jabeur met 6-4 6-4.

Jabeur, die vorig jaar de finale van Wimbledon had verloren van de Kazachse Elena Rybakina, begon sterk en leek op weg naar de eerste setwinst bij een 4-2-voorsprong. Vondrousova herstelde zich sterk met twee breaks op rij. Ook in de tweede set draaide ze een achterstand om in een voorsprong.