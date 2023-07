Tennisster Rus wint tweede toernooi op rij

Tennisster Arantxa Rus heeft in het Franse Contrexéville haar tweede toernooizege op rij geboekt. De 32-jarige Nederlandse won in de finale van het WTA 125-toernooi met 6-3 6-3 van de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova.

Rus, die zich niet wist te kwalificeren voor Wimbledon, schreef vorige week het ITF-toernooi in Den Haag op haar naam. De overwinning in de finale in Contrexéville betekent dat ze nu tien wedstrijden op rij heeft gewonnen.

Rus stijgt met de eindzege bij het zogenoemde WTA-challengertoernooi naar de 62e plaats op de wereldranglijst. Haar hoogste positionering ooit was de 61e plaats in 2012.