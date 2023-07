Aangifte Jumbo-Visma tegen selfiemaker ‘in lijn der verwachting’

Wielerploeg Jumbo-Visma gaat zeer waarschijnlijk aangifte doen tegen de toeschouwer die tijdens de vijftiende etappe van de Tour de France een selfie wilde maken. De fan veroorzaakte een massale valpartij, waarbij de Nederlandse ploeg flink wat fysieke schade opliep.

De fan raakte daarbij Sepp Kuss van Jumbo-Visma, die uit balans raakte en ten val kwam. Zijn ploegmaten Nathan van Hooydonck en Dylan van Baarle gingen ook tegen de grond. Ongeveer twintig renners waren betrokken bij de valpartij.

Ploegleider Arthur van Dongen liet dinsdag in Spraakmakers op Radio 1 weten dat Jumbo-Visma overwoog aangifte te doen tegen de bewuste toeschouwer. “We gaan zeker proberen de onkosten, die natuurlijk enorm groot zijn en dan met name materiële schade, proberen te verhalen op de persoon die door de politie is getraceerd”, zei hij.

Later op de dag klonk Jumbo-Visma een stuk meer vastberaden. “Het doen van aangifte ligt wel in de lijn der verwachting, alleen de stappen zijn formeel nog niet gezet. Dat vergt wat uitzoekwerk”, zei een woordvoerder van de ploeg.

Teambaas Richard Plugge was woedend na het incident. “Wij worden geraakt in onze tactiek, de renners persoonlijk worden geraakt en het Tourverloop wordt beïnvloed. Dat kan nooit de bedoeling zijn van iemand die een selfie wil maken. Wat kom je hier doen als je zoveel schade bij de renners veroorzaakt?”, foeterde hij.

Volgens verschillende Franse media is de toeschouwer die de grote valpartij veroorzaakte inmiddels geïdentificeerd.

De Tour, die nog een week duurt, heeft maandag een rustdag.