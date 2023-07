De Vries reageert op vertrek uit Formule 1: het doet pijn

Autocoureur Nyck de Vries heeft voor het eerst gereageerd op zijn voortijdige vertrek uit de Formule 1. Renstal AlphaTauri besloot vorige week dinsdag de Nederlander na tien races, met tegenvallende resultaten, aan de kant te schuiven. De Australiër Daniel Ricciardo neemt zijn stoeltje over.

“Ik wil Red Bull en Scuderia AlphaTauri bedanken voor de kans om mijn droom waar te maken. Natuurlijk doet het pijn dat de F1-kans waar ik zo lang van droomde voortijdig is geëindigd. Maar het leven is geen bestemming, het is een reis, en soms moet je de moeilijke weg nemen om te komen waar je wilt zijn”, schrijft De Vries op Instagram.

De Vries koos er naar eigen zeggen bewust voor een tijdje niets van zich te laten horen. “Na de recente gebeurtenissen heb ik besloten om wat tijd voor mezelf te nemen, weg van de sociale media, wat ik zal blijven doen. Ik ben dankbaar voor ons bevoorrechte leven, trots op onze reis en mijn familie. Dit is gewoon weer een ervaring, we gaan verder en kijken uit naar het volgende hoofdstuk.”

De Vries won in zijn carrière het kampioenschap in de Formule 2 en werd wereldkampioen in de Formule E. Als reserve bij het Formule 1-team van Mercedes mocht hij vorig jaar invallen voor de zieke Alexander Albon bij Williams en maakte hij indruk met de negende plaats in de Grote Prijs van Italië. Het leverde hem een zitje op als wedstrijdrijder voor dit jaar bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.