Kelderman bewondert Vingegaard en is trots op zijn hele ploeg

Wilco Kelderman zocht na de loodzware zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk meteen zijn kopman Jonas Vingegaard op aan de finish. Hij omhelsde de aanstaande winnaar van de Tour de France en genoot zichtbaar. “We leveren hier echt een teamprestatie”, zei de klimmer van Jumbo-Visma even later. “Als je ziet hoe we hier rijden en hoe sterk iedereen van ons is. Als we het dan zo afronden, dan geeft dat een geweldig gevoel.”

Vingegaard legde dinsdag tijdens een individuele tijdrit de basis voor een tweede Tourzege op rij. Maar in de zwaarste bergetappe gaf hij zijn concurrent Tadej Pogacar de genadeklap. De Deen finishte als vierde, met een voorsprong van bijna 6 minuten op de geknakte Pogacar. Vingegaard staat in het algemeen klassement nu ruim 7 minuten los van de Sloveen. De eindzege lijkt binnen als hij tot en met zondag op zijn fiets blijft zitten.

“Hier hebben we maanden naar toe gewerkt”, jubelde Kelderman bij de NOS. “Je brengt zoveel tijd met elkaar door tijdens die hoogtestages en zo. Je droomt dan dat Jonas de Tour wint. Als je dan ziet hoe hij hier rijdt en wat we als ploeg doen, dan is dat geweldig. We zijn er nog niet, maar we zijn aardig op weg.”

Kelderman fietste in de kopgroep, maar hield zijn benen stil toen hij hoorde dat Pogacar gelost was uit het uitgedunde peloton. “Ik kon de etappe niet winnen en wist meteen wat ik moest doen. Ik heb Vingegaard nog even zo goed als mogelijk geholpen. Dit was zo afgesproken. Tiesj Benoot moest eerst wachten en later ik.”