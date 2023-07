Ploegbaas ziet niet ‘de Pogacar die we kennen’

Teammanager Mauro Gianetti van UAE Team Emirates legde zich woensdag neer bij de ‘nederlaag’ die zijn renner Tadej Pogacar leed in de strijd om de eindzege in de Tour de France. De Sloveen verloor in de zwaarste etappe van dit jaar een kleine 6 minuten op klassementsleider Jonas Vingegaard, de Deen die zich mag opmaken voor zijn tweede Tourzege. “Dit was niet de Pogacar die we kennen”, sprak Gianetti.

De teambaas wilde graag onderstrepen dat een tweede plaats in de Tour nog altijd een “ongelooflijke prestatie” zou zijn. Pogacar heerste in het voorjaar, maar de tweevoudig Tourwinnaar (2020, 2021) liep een polsbreuk op bij een val in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. “Drie weken erna konden we ons echt nog niet voorstellen dat hij tot deze prestaties zou kunnen komen. Hij begon ook sterk in het openingsweekeinde in Bilbao en we dachten even dat hij helemaal terug was. Maar de realiteit is dat de tweede plaats voor hem in deze vorm het hoogst haalbare is.”

Gianetti sprak van een gecompliceerde dag voor zijn kopman, die vroeg in de rit onderuit was gegaan. “Ook niet goed voor zijn moraal natuurlijk. En Vingegaard is gewoon erg sterk, met een heel goede ploeg om zich heen. Je hoopt altijd dat het geel nog haalbaar is. Maar dan zou Vingegaard net zo’n slechte dag moeten hebben als Tadej vandaag. Dat ligt niet voor de hand.”

Pogacar zelf wist niet goed wat hem was overkomen. “Ik was compleet leeg aan de voet van de laatste beklimming”, zei hij voor de camera van France2. “Ik heb veel gegeten, maar dat was niet te merken in de benen. Ik ben heel ontgoocheld over vandaag, maar ik wil nog bijdragen aan een ritzege van onze ploeg. We gaan ook proberen de podiumplaats van Adam Yates (derde) vast te houden. Ik was bang dat ik mijn tweede plaats vandaag zou verspelen, maar ik kon rekenen op steun van mijn ploeggenoten.”