Tadej Pogacar is vroeg in de zeventiende etappe van de Tour de France onderuitgegaan. Dat gebeurde aan de voet van de eerste beklimming van de dag, de Col des Saisies. De Sloveen van UAE Team Emirates, tweede in het klassement achter de Deen Jonas Vingegaard, ging bij een snelheid van zo’n 20 kilometer per uur tegen het asfalt.

Pogacar krabbelde snel weer op en vond al snel weer de aansluiting met het peloton.