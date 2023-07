Zeeman opgelucht: voorsprong moet genoeg zijn voor Vingegaard

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma beseft dat de eindzege in de Tour de France voor zijn kopman Jonas Vingegaard zo goed als zeker binnen is. “We moeten nog wel naar Parijs, maar deze voorsprong moet genoeg zijn”, zei hij bij de NOS na de zeventiende etappe, waarin de Deen op de zware beklimming van de Col de la Loze vele minuten won op zijn Sloveense rivaal Tadej Pogacar.

“We konden wel zien dat Pogacar niet zo fris meer oogde, al kon dat nog toneelspel zijn, want hij werd dinsdag gewoon heel goed tweede in de tijdrit. Feit is dat Jonas hem heeft gekraakt en de Tour normaal gesproken heeft beslist”, zei Zeeman, die gek genoeg een dubbel gevoel overhield aan de uitslag. “Het is sneu voor hem dat hij zo breekt en ik vind het niet chique om nu te gaan juichen, want wij hebben superveel respect voor Tadej als wielrenner.”

Maar de vreugde overheerste. “Het is logisch dat we ongelooflijk blij zijn dat we er zo goed voor staan. We hebben er als ploeg heel veel energie in gestopt en er staat zo veel spanning op zo’n Tour, dat ik vooral ook heel opgelucht ben”, aldus Zeeman.