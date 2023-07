Criterium Boxmeer meldt komst geletruidrager Vingegaard

Geletruidrager Jonas Vingegaard maakt maandag zijn opwachting in de profronde van Boxmeer. De Deen van Jumbo-Visma, die op weg is om voor de tweede keer de Tour de France op zijn naam te schrijven, is vastgelegd door het Brabantse wielercriterium.

Volgens de organisatie was de Tourwinnaar voor het laatst in 1997 in Boxmeer te zien. Dat was toen de Duitser Jan Ullrich. “Vorig jaar wilden we Vingegaard al halen”, zegt rondebaas Pierre Hermans. “Maar hij belandde na zijn zege in Parijs in een gekkenhuis en kon vanwege tal van verplichtingen niet komen. We zijn als organisatie supertrots dat het nu wel is gelukt. Het is lang geleden dat Boxmeer een dag na het einde van de Tour de gele trui in huis had. Fantastisch dat het na 26 jaar weer is gelukt”, neemt hij een voorschot op de Tourzege van de 26-jarige Deen.

Vingegaard leidt in de Tour de France met nog drie etappes te gaan met een voorsprong van ruim 7 minuten op de Sloveen Tadej Pogacar.

Naast Vingegaard meldt de organisatie ook de komst van etappewinnaar Wout Poels, Nederlands kampioen Dylan van Baarle en Mike Teunissen. De uit Blitterswijck afkomstige Poels won de vijftiende etappe van de Tour, een bergrit naar Saint-Gervais Mont-Blanc. Van Baarle is een van de helpers van Vingegaard bij Jumbo-Visma. Teunissen komt uit het nabij Boxmeer gelegen Ysselsteyn.

Het criterium in Boxmeer heeft ook enkele wielrensters vastgelegd voor de vrouwenkoers. Drievoudig olympisch schaatskampioene Irene Schouten staat aan de start, net als wereldkampioene veldrijden Fem van Empel.