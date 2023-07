Waterpolobondscoach krijgt z’n zin: WK-finale live op tv te zien

Bondscoach Evangelos Doudesis van de Nederlandse waterpolosters heeft zijn zin gekregen. Na afloop van de gewonnen halve finale op het WK in Fukuoka zei hij voor de camera van de NOS dat hij wilde dat de finale vrijdag live wordt uitgezonden. Aan die wens is gehoor gegeven, want de eindstrijd is op NPO 2 te zien, laat de NPO weten.

De Nederlandse waterpolosters versloegen in de halve finale ItaliĆ« met 9-8 en bereikten zo voor het eerst sinds 2015 weer de finale van de mondiale eindstrijd. Bondscoach Doudesis was na afloop echter niet helemaal in feeststemming, omdat de wedstrijd niet live op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. Toen hem werd gevraagd welke tegenstander hij liever in de finale zou treffen, zei Doudesis dat hij wilde dat de wedstrijd live op tv zou komen. “We gaan niet naar een onbelangrijke wedstrijd van het WK vrouwenvoetbal kijken. Het is respectloos voor alle meiden hier. Het is het Nederlands team, kom op.”

In een reactie laat de NOS weten dat de omroep al langer wilde dat de finale op tv zou worden uitgezonden, maar hiervoor moest extra zendtijd bij de NPO worden aangevraagd. “Dat is inmiddels gelukt, de finale wordt uitgezonden vanaf 10.50 uur op NPO 2”, aldus de zegsman.