De Nederlandse waterpolosters spelen vrijdag in de finale van de wereldkampioenschappen in Fukuoka tegen Europees kampioen Spanje. De Spaanse vrouwen wonnen in de halve finale met 12-10 van Australië. Oranje plaatste zich ten koste van Italië (9-8) voor de strijd om de wereldtitel.

Nederland won in de eerste groepswedstrijd van dit WK met 7-6 van Spanje.

De Nederlandse vrouwen staat voor het eerst sinds 2015 in de finale. Ze pakten één keer het goud. Dat was in 1991 in Perth.