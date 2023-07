Tennisster Rus naar plek 42 op wereldranglijst

Arantxa Rus is naar de 42e plek gestegen op de wereldranglijst. De beste tennisster van Nederland veroverde zaterdag in Hamburg haar eerste WTA-titel. De 32-jarige Rus begon de week in Hamburg als de mondiale nummer 60.

Rus begon het jaar als de nummer 115 van de wereld en pas op 12 juni keerde ze terug in de top 100. Ze won deze zomer al vier toernooien.

Arianne Hartono is op plek 214 de tweede Nederlandse, voor Lesley Pattinama-Kerkhove (252e). In de top 10 veranderde er weinig. Ons Jabeur (nu 5e) en Caroline Garcia (6e) wisselden van plek.

Bij de mannen zakte Tallon Griekspoor één plek, naar positie 37. Botic van de Zandschulp is de nummer 46. Griekspoor komt deze week in actie in Washington, Van de Zandschulp meldde zich met een enkelblessure af voor het graveltoernooi van Kitzbühel.

Bij de mannen bleef de mondiale top 10 ongewijzigd.