Noorse wielerploeg Uno-X haalt Leknessund en Cort voor drie jaar

De Noorse wielerploeg Uno-X heeft dinsdag de komst van twee nieuwe renners aangekondigd. De Noor Andreas Leknessund (24) komt over van DSM-Firmenich, na voor die ploeg dit jaar achtste te zijn geworden in de Ronde van Italië. Net als de Deen Magnus Cort heeft hij voor drie jaar getekend bij Uno-X. Dinsdag is de eerste dag dit seizoen dat wielerploegen officieel nieuwe renners mogen aantrekken.

De 30-jarige Cort, die overkomt van EF Education-EasyPost, staat bekend als een allrounder. Hij kan zowel in de vlakke ritten voor sprinters als in de bergen goed uit de voeten. Zo won hij dit jaar nog de tiende rit in de Ronde van Italië, wat zijn totaal aantal ritzeges in grote rondes op negen bracht. Eerder won hij al twee ritten in de Ronde van Frankrijk en zes etappes in de Ronde van Spanje.

De Deen, die momenteel 26 overwinningen op zijn naam heeft staan, maakt ook deel uit van de Deense selectie voor de wegrit op de WK wielrennen, die zondag 6 augustus verreden wordt.