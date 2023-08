Baancoach Stöpler gretig ondanks missen ‘kans op olympisch goud’

Het was wel even slikken voor Nick Stöpler, sinds een jaar de coach van de baanwielrenners op de duuronderdelen. Ambitieus had zijn doel geklonken om op de ploegachtervolging bij de vrouwen succes te boeken op de Olympische Spelen van Parijs. “Dit was een kans op een gouden plak geweest”, is zijn overtuiging. “Maar de noodzakelijke voorwaarden konden helaas niet worden gerealiseerd.” Het project werd geschrapt.

Stöpler (32) zette zich eroverheen en realiseerde zich snel dat op de WK, die donderdag beginnen in Glasgow, ook al belangrijke prijzen te winnen zijn. “Dat is zeker zo en met Maike van der Duin hebben we een renster die een boegbeeld kan worden op de baan.” De 21-jarige Assense pakte vorig jaar op de WK twee zilveren medailles en komt uit op de olympische onderdelen omnium en koppelkoers, die laatste met Marit Raaijmakers.

Beide rensters maakten vorig jaar op de WK deel uit van de achtervolgingsploeg die net naast de medailles greep. Het onderdeel waarop vier rensters een tijd neerzetten over 4 kilometer staat internationaal hoog aangeschreven. “We hebben na die WK in kaart gebracht wat er nodig was: we moesten in ieder geval de kernrensters behouden, budget krijgen voor verdere ontwikkeling, voldoende capaciteit als het om analyse en staf gaat en het liefst enkele toppers op de weg er extra bij halen. Helaas konden we niet achter alle voorwaarden een vinkje zetten.”

Stöpler wijst naar de status van Nederland als beste wielerland ter wereld. “Met de kwaliteit die we in Nederland hebben, als je dit goed had weggezet, geloof ik erin dat we voor de medailles hadden gereden. Er waren zeker toprensters die interesse hadden. Ik heb heel wat kopjes koffie gedronken, maar uiteindelijk lukte het toch vaak niet. Niet iedereen is nog mee met het idee dat multidisciplinair presteren niet alleen mogelijk en in veel gevallen zelfs bevorderlijk is. Het kan ook nog heel motiverend zijn voor een atleet.”

Stöpler weet dat zowel bij de mannen als de vrouwen deelname aan het omnium en de koppelkoers op de Spelen in Parijs vrijwel zeker is. Het gaat nu om de namen. In Glasgow rijdt Vincent Hoppezak het omnium en vormen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip een koppel.

Zelf miste de voormalig baanrenner de kans op deelname aan de Spelen, mede door een zwaar ongeval tijdens de zesdaagse van Rotterdam in 2012. Sindsdien werkte Stöpler onder meer als coach in het bedrijfsleven en commentator bij Eurosport. “De honger die atleten hebben wil je ook in een coach zien. Voor die ploegachtervolging leg ik nu al lijntjes voor de Spelen van 2028.”