Bondscoach Moerenhout: zoiets kun je niet voorspellen

De wereldtitel op de weg van Mathieu van der Poel deed veel met bondscoach Koos Moerenhout. “Dit was om gek van te worden, een hele rare wedstrijd. Zoiets kun je niet voorspellen”, zei hij tegen de NOS.

Moerenhout doelde op het moment dat Van der Poel op 22 kilometer voor de eindstreep wegreed bij zijn concurrenten en kort daarna hard ten val kwam. Van der Poel had meerdere verwondingen, maar kon zijn race vervolgen. “Even later zag je dat hij weer uitliep en zijn achtervolgers er geen tandje bij konden doen”, zei Moerenhout, die Van der Poel enkele kilometers voor de finish vanuit zijn auto nog de laatste aanwijzingen gaf. “Ik zei: je gaat historie schrijven. Niet meer onderuit gaan nu.”

Van der Poel is bij de mannen de eerste Nederlandse winnaar in 38 jaar. “Deze generatie verdiende het om een keer een wereldkampioen af te leveren. Nu gebeurt het”, aldus Moerenhout, die het knap vindt dat de Brabander het waarmaakte. “We verwachten van jongens als Van der Poel dat ze automatisch in de finale van de wedstrijd komen, maar zo simpel is het nooit. Die garantie heb je niet. Hier moet Mathieu van gaan genieten. Of hij een fenomeen is? Ja, absoluut.”