Atleet Laros pakt goud op 1500 meter bij EK onder 20 jaar

Atleet Niels Laros heeft bij de EK onder 20 jaar in Jeruzalem de Europese titel op de 1500 meter gewonnen. De 18-jarige Laros liep naar het goud in 3.56,78. De atleet uit Oosterhout evenaarde bijna twee maanden geleden in Nice het Nederlands record van Gert-Jan Liefers uit 2001 op de 1500 meter: 3.32,89.

Laros kwalificeerde zich daarmee voor de WK voor de senioren in Boedapest, die op 19 augustus van start gaan. Het hardlooptalent doet in de aanloop naar dat toernooi mee aan de jeugd-EK in Jeruzalem. In de finale van de 1500 meter maakte Laros indruk met een sterke slotronde, waarin hij al zijn concurrenten op grote achterstand liep. Al ver voor de finish kon de Nederlander beginnen met juichen.