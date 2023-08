Van Vleuten neemt ‘in dienst van ploeg’ afscheid van WK

Het echte einde van haar wielercarrière bewaart Annemiek van Vleuten voor de Simac Ladies Tour. De tranen waren er twee weken geleden al na de laatste etappe van de Tour de France. Deels door het missen van het podium, deels omdat ze haar laatste doel achter de rug had. Zondag rijdt ze in Glasgow als titelverdedigster haar laatste wegrace op een WK wielrennen. “In dienst van de Nederlandse ploeg”, bezwoer de 40-jarige Wageningse vrijdag.

Het parcours ligt haar niet, had ze al veel eerder geconcludeerd. “Maar toen ik zondag die mannen zag, dacht ik: misschien ligt dit me toch iets meer dan ik had gedacht.” Om alle speculaties voor te zijn: “Het is duidelijk dat Demi Vollering de kopvrouw is. Zij is explosiever dan ik. Ik moet het echt meer hebben van een parcours dat helemaal slopend is. Dit zijn inspanningen van 30 seconden tot een minuut, daar liggen niet mijn sterke kanten. Maar het is wel bizar dat ik de zesde ronde nog ongeveer net zo hard naar boven kan rijden als in de eerste ronde.”

Na zondag volgen nog de Ronde van Scandinavië en de Simac Ladies Tour. Het is haar afscheidstournee. De Nederlandse rittenkoers eindigt op 10 september in Arnhem. “Tussen Wageningen, waar ik woon, en Vorden, waar ik ben opgegroeid. En de proloog is in Ede, ook in de buurt. Mooier kan niet.” Ze neemt ook met pijn in het hart afscheid van haar ploeggenotes van Movistar, het Spaanse team waarvoor ze sinds 2021 rijdt.

Maar eerst nog de WK-wegrace op, na een aanloop vanuit Loch Lomond, het veelbesproken parcours in Glasgow. De vrouwen rijden er zes ronden met zoals reeds bekend veel bochten en korte klimmetjes. “Als het op explosiviteit aankomt, zijn er heel veel rensters beter dan ik. Ik ga het de eerste ronde heel moeilijk krijgen om bij te blijven, maar die explosiviteit neemt af bij rensters als ze het vaker en vaker moeten, terwijl ik tot de zesde ronde op die klimmetjes dezelfde wattages kan blijven trappen.”

Vollering en de Belgische Lotte Kopecky zijn ook voor Van Vleuten de logische favorieten. “En ook Chloé Dygert, bij wie ik eerder dit jaar een paar keer huilend in het wiel heb gezeten. Die kan zo gruwelijk hard rijden. Als we ze willen verslaan, moeten we onze kracht in de breedte uitspelen. Ik hoop op mijn laatste WK daarbij wel een mooie rol te kunnen vervullen.”