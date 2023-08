Basketballers stranden al in pre-kwalificatie voor Spelen Parijs

De Nederlandse basketballers zullen volgend jaar niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. De ploeg van bondscoach Arik Shivek slaagde er niet in zich met succes door het pre-olympisch kwalificatietoernooi in Istanbul heen te werken. De uitschakeling was een feit toen Oranje verloor van Kroatië met 89-81 en rivaal Zweden met 79-78 won van België. Het Nederlands team eindigde daardoor als derde in de poule.

Nederland liet zich tegen Kroatië in het eerste kwart wegspelen en kwam met 28-15 achter. Daarna richtte de ploeg zich op en vocht zich terug in de wedstrijd; met nog 9 minuten te gaan was het 68-62 voor Kroatië. In het laatste kwart liepen de Kroaten toch weer verder uit. Yannick Franke was topschutter bij het Nederlands team met 22 punten, Jesse Edwards noteerde 20 punten en 8 rebounds.