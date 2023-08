Hordeloopster Amusan kan naar WK na opheffing schorsing

De Nigeriaanse atlete Tobi Amusan kan waarschijnlijk komende week alsnog haar wereldtitel op de 100 meter horden verdedigen op de WK in Boedapest. De tuchtraad van de integriteitscommissie AIU besloot om haar voorlopige schorsing wegens het foutief doorgeven van haar verblijfplaatsen, haar whereabouts, op te heffen.

In een verklaring schreef de commissie dat AIU-voorzitter Brett Clothier “teleurgesteld was door het besluit” en nog moet beslissen of hij in beroep gaat bij het internationale sporttribunaal CAS.

De 26-jarige Amusan werd vorige maand voorlopig geschorst wegens fouten met haar whereabouts. Deze zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om. Alle sporters moeten hun whereabouts aanleveren via een systeem van het wereldantidopingbureau WADA. Na drie fouten wacht normaal gesproken een schorsing.

Amusan kan na het opheffen van de schorsing deelnemen aan de WK, die zaterdag beginnen in Boedapest. De voorronden van de 100 meter horden zijn op dinsdag, de halve finales een dag later en de finale op donderdag.