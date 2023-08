Plak heeft plezier bij Oranje hervonden en verwacht veel van EK

Volleybalster Celeste Plak heeft het plezier bij Oranje hervonden. Eind vorig jaar gaf ze na het teleurstellend verlopen WK in eigen land te kennen te willen nadenken over haar toekomst bij het Nederlandse team.

“Ik heb alles weer heroverwegen en de voors en tegens tegen elkaar afgezet. De grootste voor was de nieuwe bondscoach, die een positieve invloed heeft gehad op mijn besluit”, aldus de 27-jarige Plak. “De grootste tegen? Ik heb niet echt de behoefte om daar over uit te weiden en sla die vraag liever even over.”

Feit is dat de Duitse coach Felix Koslowski heeft gezorgd voor nieuw elan bij de volleybalploeg. De relatief jonge Koslowski, 39 jaar oud, werd begin dit jaar aangesteld om Avital Selinger op te volgen. “Er waait weer een nieuwe, frisse wind en er zijn wat nieuwe meiden bijgekomen die zorgen voor een positieve invloed. De teamsamenstelling is anders en iedereen wordt belangrijk gemaakt, ook als je op bank zit. Dat zijn factoren waardoor iedereen extra gemotiveerd raakt en de gunfactor onderling stijgt”, aldus Plak.

“Ook de staf is veranderd en de klik was er direct. Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik het gevoel heb dat we weer vooruitgaan. Dat gevoel leidt ertoe dat het leuker is om te trainen en wedstrijden te spelen. Mensen zien vooral de wedstrijden, maar voor ons zijn de trainingen ook heel belangrijk. Daar is weer nieuwe energie en inspiratie. Het verschil tussen de oude en nieuwe bondscoach is appels met peren vergelijken.”

Plak hoopt dat de goede sfeer en de harmonie waarin de afgelopen maanden is gewerkt zich tijdens het EK vertalen naar goede resultaten. “Als je puur naar recente resultaten kijkt, dan denk je misschien: mwah. Maar dat is puur statistisch. We hebben echt stappen gemaakt, zijn georganiseerder en netter gaan spelen en begrijpen de nieuwe staf steeds beter. Ik denk dat we echt mooi spel kunnen laten zien op het EK.”

In aanloop naar het EK werd bekend dat Plak haar loopbaan gaat vervolgen in Italië. Plak, die vorig seizoen voor een Japanse club speelde, werd vastgelegd door Roma Volley Club. “Het is een team dat erom bekendstaat met ziel en passie te spelen en dat vind ik wel leuk. En het is een unieke kans om in Rome te gaan wonen”, aldus de diagonaal. “Misschien klinkt het als een politiek correct antwoord, maar ik ben nu nog zo bezig met het EK en het OKT. Ik heb er zin in, maar kijk nu vooral naar Oranje.”

Nederland is het EK goed begonnen. Donderdag werd Spanje met 3-0 in sets verslagen en vrijdag was Oranje ook met 3-0 te sterk voor Slowakije. Zondag neemt de ploeg van Koslowski het op tegen gastland Estland.