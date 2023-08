Hassan komt bij WK atletiek na val op 10 km alweer de baan op

Sifan Hassan kan op de tweede dag van de WK atletiek in Boedapest een beetje de kater wegspoelen van haar bizarre val in de finale van de 10.000 meter. Zij struikelde net voor de meet, terwijl ze in positie lag voor goud. Voor haar staan de halve finales van de 1500 meter op het programma (17.05 uur).

Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia zullen de domper van de gemengde estafette willen wegwerken. Ze liepen allebei een sterke race tijdens de finale van de 4×400 gemengd, maar zagen slotloopster Femke Bol vlak voor de finish vallen en daarmee een gouden medaille verspelen. Klaver (09.35 uur) en Bonevacia (10.25 uur) komen uit in de series van de 400 meter.

De 18-jarige Niels Laros, die zaterdag zijn serie won, loopt in de halve finales van de 1500 meter (17.35 uur). Verder komt sprinter Raphael Bouju in de baan voor de halve finales van de 100 meter (16.35 uur). De finale van het koningsnummer vormt het sluitstuk van de dag (19.10 uur).

Het wordt een drukke dag voor de Nederlandse atletiekploeg, want ook N’ketia Seedo (100 meter), Douwe Amels (hoogspringen) en Jorinde van Klinken (discuswerpen) komen voor het eerst in actie, terwijl Anouk Vetter, Emma Oosterwegel en Sofie Dokter de laatste drie onderdelen van de zevenkamp afwerken.