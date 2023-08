Gemaskerde Matla wil er op EK hockey staan nu het echt moet

Hockeyster Frédérique Matla wil na een rustdag haar waarde bewijzen tijdens de knock-outfase van het EK in Mönchengladbach. Donderdag is Engeland de tegenstander van Oranje in de halve eindstrijd. Matla hoopt de Nederlandse ploeg zaterdag in de finale de vierde opeenvolgende Europese titel te bezorgen.

“We hebben in de poule tegen drie tegenstanders gespeeld die op de cirkel verdedigden en waar sprake was van een muur. Dat zal donderdag tegen Engeland heel anders worden”, zegt Matla, die in de groepsfase drie doelpunten maakte. Spanje (5-1), België (2-0) en Italië (5-0) werden verslagen.

“Maar ik lever liever vanaf nu een mooie bijdrage dan dat ik de 5-0 maak tegen bijvoorbeeld Italië. Over de poulefase ben ik wel tevreden. Maar als je kritisch bent, hadden we er misschien meer kunnen maken. Al lig ik daar echt niet wakker van. En qua punten hebben we er het maximaal haalbare uitgehaald.”

Matla speelt in Mönchengladbach met een beschermend gezichtsmasker. In aanloop naar het EK brak ze tijdens een training haar neus. “Op het moment dat het gebeurde, dacht ik: dat heb ik weer. Maar ik heb maar één training gemist en inmiddels ben ik er wel aan gewend, al speelt het wel een stuk minder gemakkelijk en heb ik iets minder zicht. En het is een stuk warmer. Maar over een paar weken ben ik er gelukkig weer van af.” De vriend van Matla speelde in op die nieuwe look en zat tijdens de groepswedstrijden met een soort Batman-masker op de tribunes, net als haar ouders.

In het “vette stadion” jaagt Matla op haar zoveelste gouden plak. “Ik heb natuurlijk alles al gewonnen wat er te winnen valt, maar elk EK is net weer wat anders. Als je het vergelijkt met het WK en de Olympische Spelen is het het kleinste toernooi, maar dat doet niks af aan de motivatie. Natuurlijk zijn we er allemaal wel eens klaar mee. Maar als je je stick dan weer even aan de wilgen hebt gehangen en op vakantie bent geweest, dan vinden we het spelletje allemaal weer heel erg leuk. Het is echt niet zo dat het hierna klaar is, of bijvoorbeeld volgend jaar”, aldus de 26-jarige Matla, die Alyson Annan vorig jaar als bondscoach vervangen zag worden door Paul van Ass.

“Het is leuk om af en toe een nieuwe omgeving te hebben en de nieuwe staf heeft daarvoor gezorgd. Het was voor iedereen even wennen, onder meer omdat Paul nog nooit een vrouwenteam had gecoacht. Maar het plezier straalt er echt weer van af en Paul is heel transparant en laat iedereen lekker zijn eigen ding doen. Dat is heel fijn.”

De andere halve finale gaat tussen België en gastland Duitsland.