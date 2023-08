Honkballers met Gregorius naar EK

De honkballers van Team Kingdom of the Netherlands hebben volgende maand tijdens het EK in Tsjechië de beschikking over Didi Gregorius. De 33-jarige infielder speelde in de Major League voor de Cincinnati Reds, Arizona Diamondbacks, New York Yankees en Philadelphia Phillies. Gregorius werd in 2011 met Oranje wereldkampioen.

Gregorius speelde elf seizoenen in de MLB en noteerde 999 honkslagen, waaronder 134 homeruns. Hij speelde deze zomer nog voor de Seattle Mariners in de jacht op een rentree in de Major League, maar kan als ‘free agent’ nu met het Koninkrijksteam deelnemen aan het EK.

Shairon Martis en Roger Bernadina hebben zich ook beschikbaar gesteld. Ook zij kwamen in het verleden uit in de Major League, maar spelen nu voor Neptunus.

Het EK duurt van 24 september tot en met 1 oktober. Op 15, 16 en 17 september bereiden de honkballers zich voor tijdens het ‘Rotterdam Baseball Weekend’.

De volledige EK-selectie van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen wordt later bekendgemaakt.