Lammers ziet Verstappen zijn recordzege wel pakken in Zandvoort

Max Verstappen moet zondag zorgen voor “de kers op de appelmoes” tijdens de Grand Prix van Nederland in de Formule 1. Volgens sportief directeur Jan Lammers is een derde achtereenvolgende zege op eigen bodem van de Red Bull-coureur niet nodig om het evenement te laten slagen, maar wel een welkom extraatje. “Sommige prachtige films lopen goed af, andere niet. Als de betrokkenheid en emotie op de tribunes er maar zijn”, aldus Lammers.

Verstappen kan in Zandvoort ook een record pakken. De tweevoudig wereldkampioen heeft de afgelopen acht races in de Formule 1 gewonnen en als ook hij in de Dutch GP als eerste over de finish komt, evenaart hij de reeks van Sebastian Vettel uit 2013.

“Statistisch gezien is de kans natuurlijk steeds kleiner dat hij weer wint”, zegt oud-coureur Lammers daarover. “Zeker als je dichter bij dat record komt. Het moet een keer ophouden. Ik zie het hem allemaal wel doen, ik denk dat Max die stressbestendigheid wel heeft. Maar het moet nog wel even gebeuren.”

Er is een kans dat het zondag regent tijdens de race. “Dat kan de zaak veranderen, maar ook de techniek kan er natuurlijk een keer mee ophouden. Het is allemaal vanzelfsprekend geworden, maar er kan zoveel fout gaan”, aldus Lammers.

De voorman van de Dutch GP vindt Verstappens dominantie allesbehalve saai. Mensen die de race niet meer afkijken omdat de Nederlander waarschijnlijk toch wel wint, hebben in de ogen van Lammers niet het juiste oog voor de sport. “Als je dit saai vindt, dan ga je een prachtige vrije schop van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo ook saai vinden. Dat is ook vaak gebeurd. Die desinteresse zegt meer over de mensen zelf dan over deze situatie.”

Verstappen is hard op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. Zijn voorsprong op nummer 2 en ploeggenoot Sergio PĂ©rez is 125 punten.