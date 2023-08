Femke Bol is de vierde Nederlandse wereldkampioen in de geschiedenis van de atletiek, die sinds 1983 officiële wereldkampioenschappen kent. Rens Blom was in 2005 in Helsinki de eerste. Hij won goud bij het polsstokhoogspringen.

Daarna volgde Dafne Schippers met twee keer goud op de 200 meter. De sprintvedette werd zowel in Beijing in 2015 als in Londen in 2017 wereldkampioene. Sifan Hassan volgde met twee wereldtitels in 2019 in Doha. Ze was ‘s werelds beste op zowel de 1500 als de 10.000 meter.