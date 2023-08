Onverslaanbare Bol blijft maar medailles scoren

Femke Bol heeft op pas 23-jarige leeftijd al een prijzenkast waar de medailles zich maar blijven opstapelen. Het goud dat ze op de WK atletiek in Boedapest behaalde op de 400 meter horden was al haar dertiende medaille op een internationaal titeltoernooi. Feitelijk is er nu nog één medaille die ontbreekt in de kast en dat is olympisch goud.

Bol proefde op 19-jarige leeftijd voor het eerst internationaal succes met een gouden plak op de 400 meter horden bij de EK voor junioren in 2019. Twee jaar later volgde de doorbraak bij de senioren met twee gouden plakken op de EK indoor in Polen (400 meter en 4×400 estafette). In datzelfde jaar bekroonde ze die doorbraak met olympisch brons op de 400 horden in Tokio.

Het jaar 2022 was een waar oogstjaar, met twee keer zilver op de WK indoor in Belgrado (400 en 4×400 estafette), drie keer goud op de EK outdoor in München (400, 400 horden en 4×400) en twee keer zilver op de WK outdoor (400 horden en 4×400 gemengde estafette).

Dit voorjaar ging ze met twee keer goud op herhaling op de EK indoor in Istanbul (400 en 4×400), maar haar wereldrecord op de 400 meter indoor (49,26) sprak het meest tot de verbeelding. Sindsdien is Bol een wereldster in de atletiek. Dat is ook te merken in Boedapest, waar Bol in levensgroot posterformaat pronkt op reclamezuilen her en der in de stad.

Al even indrukwekkend is haar zegereeks in de Diamond League, de wedstrijdenreeks waarin de mondiale top elkaar treft. Ze is al zeventien wedstrijden op rij ongeslagen op de 400 meter horden.