Piastri en Ricciardo crashen tijdens tweede training in Zandvoort

Formule 1-coureurs Oscar Piastri en Daniel Ricciardo zijn vrijdag bijna tegelijkertijd gecrasht tijdens de tweede vrije training bij de Dutch Grand Prix. De Australiër Piastri verloor met zijn McLaren de controle in de bocht en kwam met zijn auto hard in de boarding terecht.

Enkele seconden later ging het voor zijn landgenoot Daniel Ricciardo op dezelfde plek mis. Ook hij knalde met zijn AlphaTauri tegen de vangrail aan, kort achter de auto van Piastri. De training werd tijdelijk onderbroken, zodat de beschadigde auto’s van de coureurs konden worden weggesleept.

De tweede vrije training wordt later weer hervat. De Nederlander Max Verstappen was eerder op de dag de snelste in de eerste training.