Griekspoor met Kokkinakis in dubbelspel US Open

Tallon Griekspoor vormt op de US Open in het mannendubbelspel een koppel met de Australiër Thanasi Kokkinakis. Ook Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus, de andere twee Nederlandse deelnemers in het enkelspel, doen mee aan het dubbelspel.

Griekspoor en Kokkinakis nemen het op tegen de Amerikanen Alexander Frusina en Adhithya Ganesdan, die beiden pas 17 jaar oud zijn. Kokkinakis won vorig jaar samen met Nick Kyrgios het dubbelspel van de Australian Open.

Botic van de Zandschulp vormt in New York een duo met de Oostenrijker Philipp Oswald en Arantxa Rus gaat spelen aan de zijde van de Duitse Tatjana Maria.

Griekspoor en Van de Zandschulp gaven de afgelopen jaren regelmatig te kennen dat ze liever niet in het dubbelspel in actie komen op een grand slam, om zich te focussen voor het enkelspel.

Wesley Koolhof is als eerste geplaatst in het mannendubbelspel. Samen met de Brit Neal Skupski won hij Wimbledon, het vorige grandslamtoernooi. Robin Haase, Matwé Middelkoop en Jean-Julien Rojer hebben met hun partner eveneens een beschermde status.