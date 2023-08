Herdman vertrekt als bondscoach Canadese voetballers

De Canadese voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. John Herdman maakte maandag bekend te stoppen en zijn trainersloopbaan te vervolgen bij Toronto FC.

Herdman werkte twaalf jaar lang bij de Canadese bond, van 2011 tot 2018 eerst als bondscoach van het vrouwenteam en daarna van het mannenteam. Bij Toronto FC is hij de opvolger van de eind juni ontslagen Bob Bradley.

Onder leiding van Herdman plaatsten de Canadese voetballers zich voor het eerst sinds 1986 voor het wereldkampioenschap. In Qatar strandde Canada in november vorig jaar in de groepsfase.